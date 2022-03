NVWA waarschuwt voor gebruik huidbleekmiddelen

De NVWA waarschuwt om deze middelen niet te gebruiken. Middelen met de genoemde ingrediënten kunnen permanente schade aan de huid aanbrengen, de hormoonbalans verstoren of schadelijk zijn voor het zenuwstelsel.

Handel in illegale middelen

Het gebruik van werkzame bestandsdelen zoals hydrochinon, corticosteroïden en kwikverbindingen is niet toegestaan vanwege de schadelijke bijwerkingen. Sinds het verbod in 2001 worden echter nog steeds (illegaal) huidbleekmiddelen verhandeld, met daarin een of meerdere van de verboden ingrediënten. De middelen worden vaak verkocht in afroshops, toko’s en (online) cosmeticashops en worden veelal niet ingekocht via bij de NVWA bekende groothandels of importeurs. De verkoper koopt deze producten zelf in van buiten de Europese Unie in kleine hoeveelheden. De NVWA treedt op tegen handelaren in huidbleekmiddelen die hydrochinon, corticosteroïden of kwik bevatten.

Inspecties NVWA

De NVWA heeft in 2021 88 verkooppunten geïnspecteerd om na te gaan of huidbleekmiddelen met illegale stoffen worden verkocht. Inspecteurs hebben 21 keer een rapport van bevindingen opgemaakt en 4 keer een waarschuwing gegeven. Ook is 10 keer een boete opgelegd omdat een verboden stof werd aangetroffen die niet op het etiket stond. De hoogte van de boetes varieert van 525 tot en met 2625 euro.

De aangetroffen producten met verboden ingrediënten zijn per direct uit de verkoop of handel genomen. De NVWA probeert zo veel mogelijk illegale huidbleekmiddelen via importcontroles te onderscheppen, waarmee verdere verhandeling wordt voorkomen.