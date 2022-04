NVWA: Eet geen Kinderproducten uit Ferrero fabriek

Ferrero waarschuwt voor enkele producten van Ferrero. Deze producten bevatten mogelijk Salmonella. Ferrero roept alle partijen van Kinder producten in Nederland die genoemd worden in de tabel hieronder uit voorzorg terug. Consumenten wordt geadviseerd de producten niet te eten.

Ten opzichte van de veiligheidswaarschuwing van 6 april, geldt de waarschuwing nu voor alle houdbaarheidsdata van de eerder gemelde producten.

Voor terugbetaling of informatie over de producten van Ferrero kunnen consumenten contact opnemen met de consumentenservice van Ferrero via Consumer.Service.benelux@ferrero.com of 00800 2104 2104.

Om welke producten gaat het?

Product Eenheid Houdbaarsdata Kinder Surprise 1 x 20 gram alle houdbaarheidsdata Kinder Surprise 3 x 20 gram alle houdbaarheidsdata Kinder Surprise 4 x 20 gram alle houdbaarheidsdata Kinder Schokobons 125 gram alle houdbaarheidsdata Kinder Schokobons 200 gram alle houdbaarheidsdata Kinder Schokobons 300 gram alle houdbaarheidsdata Kinder Schokobons WHITE 200 gram alle houdbaarheidsdata Kinder Happy Moments 162 gram alle houdbaarheidsdata Kinder Mix Advent Calendar 127 gram alle houdbaarheidsdata Kinder Mix Peluche 133 gram alle houdbaarheidsdata Kinder Surprise Maxi 100 gram alle houdbaarheidsdata