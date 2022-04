Uitnodiging corona herhaalprik voor mensen met (ernstige) afweerstoornis

Uitnodiging via ziekenhuis

'Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen. Deze mensen ontvangen de uitnodiging via het ziekenhuis waar zij in behandeling zijn', aldus het RIVM.

'Groter risico'

Mensen met een (ernstige) afweerstoornis lopen een groter risico op ernstige ziekte als zij besmet raken met het coronavirus. Voor deze mensen is het belangrijk dat zij nu, minimaal 3 maanden na hun boosterprik, een herhaalprik halen.

Afspraak maken

Vanaf 20 april kunnen mensen met een afweerstoornis bij de GGD-locaties terecht voor hun herhaalprik. In de uitnodiging staat hoe deze mensen hun afspraak kunnen maken.