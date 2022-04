NVWA: let op bij gebruik van papieren rietjes

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert ouders en verzorgers op te letten als jonge kinderen en mensen met een beperking een papieren rietje gebruiken. Wanneer er langdurig op gesabbeld wordt, kunnen delen van de rietjes week worden en loslaten. Na een oproep heeft de NVWA ruim 400 meldingen ontvangen waarbij een kind een stuk van een papieren rietje in de keel kreeg. In verreweg de meeste gevallen kon het kind dit zelf uithoesten. De NVWA heeft geen meldingen ontvangen van daadwerkelijke verstikking of van situaties waarbij medisch ingrijpen nodig was.

De NVWA riep eind februari op om problemen met papieren rietjes te melden. Daarop zijn ruim 1.300 meldingen binnengekomen, variërend van onvrede over de kwaliteit van de rietjes tot incidenten van bijna-verstikkingen. De meldingen zijn geanalyseerd om het risico van papieren rietjes in beeld te krijgen. Bij ruim 400 meldingen belandde een deel van een papieren rietje in de keel van een kind of iemand met een beperking. Meestal konden zij de prop zelf uithoesten. In 10 tot 15 procent van de gevallen moest worden geholpen door op de rug te kloppen of door de prop met de hand uit de mond te verwijderen. Er zijn geen daadwerkelijke verstikkingen of medische noodsituaties gemeld.

Advies

De gemelde incidenten geven een beeld van een mogelijk risico op verstikking. Het is een vermijdbaar risico dat met voldoende oplettendheid beperkt kan worden. Bij de meldingen werd in bijna alle gevallen genoemd dat een drinkpakje langzaam werd opgedronken met het bijgeleverde papieren rietje. Om verstikkingsgevaar te voorkomen adviseert de NVWA ouders en verzorgers daarom in de buurt te blijven wanneer zij jonge kinderen en mensen met een beperking laten drinken met een papieren rietje. Vooral wanneer het langzame drinkers zijn.

Papier in plaats van plastic

Sinds 3 juli 2021 geldt in de Europese Unie een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek, borden, wattenstaafjes en ballonstokjes. Bedrijven houden zich hier aan en hebben onder andere papieren rietjes ingezet als alternatief. De NVWA zoekt naar aanleiding van de onderzoeksresultaten contact met de branche om met hen mogelijke alternatieven te bespreken danwel de kwaliteit van papieren rietjes te verbeteren. Ook worden de resultaten besproken met de Europese Commissie. Met Europese toezichthouders wordt bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn.