Catharina Ziekenhuis voorkomt ingrijpende darmkankeroperaties

De maag-, darm-, leverartsen (MDL-artsen) in het Catharina Ziekenhuis hebben in de afgelopen drie jaar 150 grote darmkankeroperaties weten te voorkomen. De specialisten gebruiken twee innovatieve technieken die het mogelijk maken om darmtumoren met een flexibele slang (colonoscoop) via de anus te verwijderen. Het Catharina Ziekenhuis is hiermee één van de weinige niet-academische ziekenhuizen in Nederland waar beide zogenoemde endoscopische behandelingen worden uitgevoerd.

Sinds de invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek in 2014 wordt darmkanker in een eerder stadium ontdekt. “Het aantal kleine/beginnende darmtumoren in de dikke darm en endeldarm dat wordt gevonden, is fors toegenomen”, zegt MDL-arts Ramon-Michel Schreuder van het Catharina Ziekenhuis. “Met endoscopische technieken kunnen wij deze vroege tumoren in de dikke darm tegenwoordig verwijderen, zodat een chirurgisch ingreep hiervoor niet meer nodig is. Patiënten gaan na een endoscopisch ingreep dezelfde dag nog naar huis.

Endoscopische Mucosale Dissectie (ESD)

De eerste techniek is de zogenoemde Endoscopische Mucosale Dissectie (ESD). Met een mesje wordt de darmtumor van binnenuit los gepeld van de onderliggende spierlaag. Schreuder: “Groot voordeel is dat de tumor in één stuk wordt verwijderd. Dat maakt het voor de patholoog eenvoudiger om de tumor te onderzoeken.” Voor een ESD is de grootte van de tumor niet van belang, zolang de tumor maar niet in de spierlaag groeit.

Endoscopische Full-thickness Resectie (eFTR)

De andere techniek is de Endoscopische Full-thickness Resectie (eFTR). Deze techniek kan worden gebruikt bij tumoren tot en met een grootte van 2 centimeter. Bij een eFTR wordt niet alleen de tumor verwijderd maar ook de hele darmwand eronder. “Met een paktang trekken we de darmtumor geleidelijk in een ‘cap’, dat is een soort huls. Onder de tumor wordt vervolgens een klem aangebracht, waarna de tumor net boven de klem wordt doorgesneden. Het gaatje wat in de darm ontstaat, is dus al afgesloten, voordat het is losgesneden”, legt Schreuder uit. “Het klemmetje dat achterblijft in de darm laat op den duur vanzelf los en gaat via de ontlasting mee naar buiten. Patiënten merken hier niets van.”

Orgaansparend behandelen van darmkanker

Het multidisciplinaire darmkankerteam van het Catharina Kanker Instituut heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het orgaansparend behandelen van darmkanker. “Met succes”, zegt chirurg-oncoloog Pim Burger. “Wat de MDL-artsen doen, zijn slechts twee van de vele technieken die in het Catharina Ziekenhuis worden ingezet om patiënten met darmkanker optimaal te behandelen, als het kan zonder operatie. Sinds kort kunnen we bijvoorbeeld ook endeldarmkankertumoren van binnenuit bestralen met de Papillon; een bestralingsapparaat waar er in Nederland maar twee van zijn en waarmee we ook bij grotere tumoren een operatie kunnen voorkomen. We kunnen patiënten alle mogelijke behandelingen aanbieden, met maatwerk voor elke patiënt.” Het Catharina Ziekenhuis is in Nederland voor ziekenhuizen een belangrijk verwijscentrum voor endeldarmkanker.