Platinum haartest biedt geen bewijs voor ‘lekkende’ borstimplantaten

De commerciële platinum haartest, die aan zou tonen of siliconen borstimplantaten lekken, is niet betrouwbaar. Dat hebben onderzoekers van Amsterdam UMC vastgesteld. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd in 'PRS Global Open', een voor iedereen toegankelijk platform over plastische en reconstructieve chirurgie.

Het tv-programma RADAR (AVROTROS) en de documentaire Moordtieten (BNNVARA), Linda.nl en de Groene Amsterdammer besteedden onlangs aandacht aan deze haartest, aangeboden door Hair Diagnostix. Die zou volgens het bedrijf aantonen of er sprake is van lekkage uit siliconen borstimplantaten. De test meet hoeveelheden platinum in het haar. Platinum wordt gebruikt bij de productie van siliconen implantaten en komt zo in de borstimplantaten terecht.

Geen bewijs

Sinds de uitzendingen en de uitgebreide aandacht voor de negatieve gevolgen van lekkende borstimplantaten, neemt de onrust onder vrouwen met siliconen borstimplantaten enorm toe. Prabath Nanayakkara, hoogleraar Acute interne geneeskunde: “Het aantal verwijzingen van patiënten naar de ‘Siliconenpoli’ in Amsterdam UMC loopt op en vaak nemen patiënten de uitslag van deze haartest mee. “Ze maakten zich naar aanleiding van de uitslag zorgen over mogelijke lekkage van de borstimplantaten”, zegt Nanayakkara. “Dit was reden voor ons om deze test te onderzoeken.” Uit het onderzoek blijkt geen significant verschil tussen de hoeveelheden platinum gemeten in de haren van vrouwen met of zonder siliconen borstimplantaten en met of zonder klachten. Bovendien hadden enkele vrouwen met gescheurde prothesen geen verhoogde platinumwaarden. “Kortom: er is op dit moment geen bewijs om deze haartest te gebruiken als maat voor siliconenlekkage. Of de siliconen implantaten lekken, kunnen we nu alleen zien met radiologisch onderzoek. Het zou geweldig en nuttig zijn als er een simpelere test zou bestaan om siliconenlekkage aan te tonen. Maar die bestaat helaas nog niet.”

Radiologisch onderzoek

Bij Amsterdam UMC wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar een mogelijke relatie tussen siliconen borstimplantaten en gezondheidseffecten. Ruim 1300 vrouwen zijn al bij de ‘Siliconenpoli’ geweest. “Onderzoek blijft nodig, er is nog veel onbekend”, zegt Nanayakkara. Het onderzoek wordt verricht in samenwerking met onder andere het RIVM en verschillende medisch specialisten zoals plastisch chirurgen, allergologen en radiologen.

Bij klachten naar huisarts

Pijn en kapselvorming (stevige bindweefsellaag om het implantaat) zijn de meest gerapporteerde klachten in de borst. Chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten en spierklachten zijn de meest genoemde andere, algemene, klachten. Vrouwen die klachten hebben en ongerust zijn, kunnen contact opnemen met hun huisarts. Die bekijkt of een verwijzing naar de speciale poli nodig is.