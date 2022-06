Bijna 700 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 37 op de IC

37 op de IC

'Daarvan liggen er 37 op de IC. Dit zijn er 10 meer dan de vorige werkdag. Van de COVID-patiënten liggen er 648 in de kliniek, 82 meer dan de vorige werkdag', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 97 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 1 minder dan de vorige werkdag. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 5 opgenomen op de IC, 3 meer dan de vorige werkdag en 92 in de kliniek, 4 minder dan de vorige werkdag. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor de kliniek, op de IC is dit gelijk gebleven.

Bezetting IC

De totale bezetting op de IC is met 27 afgenomen naar 666 patiënten. Op de IC liggen nu 37 COVID-patiënten, 10 meer dan de vorige werkdag. Op de IC liggen 629 non-COVID-patiënten, 37 minder dan de vorige werkdag. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 1104 afgenomen naar 12.467 bedden. In de kliniek liggen nu 648 COVID-patiënten, 82 meer dan de vorige werkdag. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen.