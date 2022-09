Consumentenbond overhandigt cheque aan Hersenstichting

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, overhandigde woensdag 31 augustus een cheque ter waarde van bijna €120.000 aan de Hersenstichting. Hiermee loste de Consumentenbond de belofte in om voor iedere consument die in 2021 overstapte via de Zorgvergelijker €10 te doneren aan de Hersenstichting.

Molenaar: ‘Wij zijn blij dat we met dit bedrag het werk van de Hersenstichting kunnen steunen. Dat is belangrijk want hersenaandoeningen zijn hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. We hebben hiermee een goede bestemming gevonden voor een deel van de vergoeding die we van de zorgverzekeraars krijgen voor overstappers. Dat geld gaat nu terug naar de zorg en dat juichen we toe.’

Nationale zorgverzekeringsvergelijker

Hoewel er nu een passende bestemming is gevonden voor de overstapvergoeding, ziet de Consumentenbond liever dat er een einde komt aan het jaarlijkse overstapcircus bij zorgverzekeringen. Molenaar: ‘Er gaat naar schatting €100 miljoen per jaar naar marketing, cadeautjes en overstapvergoedingen, terwijl dat geld beter besteed kan worden aan de zorg. Bovendien schiet de informatie die vergelijkingssites bieden, tekort. Daardoor kunnen consumenten alleen kiezen op basis van prijs, niet op de inhoud van de verzekering. Wij pleiten daarom voor een nieuwe, onafhankelijke nationale vergelijkingssite voor zorgverzekeringen.’