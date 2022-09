Effect luchtreinigers op corona nog onduidelijk

Het RIVM keek of verplaatsbare luchtreinigers nut hebben als ze in geventileerde openbare ruimtes staan, zoals scholen en winkels. Het is niet duidelijk of deze luchtreinigers zorgen voor minder overdracht van COVID-19 tussen mensen.

Te weinig wetenschappelijke onderzoek

Het RIVM heeft geen artikelen kunnen vinden waarin dit voor corona of andere luchtwegvirussen is uitgezocht. Sommige studies laten zien dat verplaatsbare luchtreinigers bacteriën en schimmels uit de lucht verwijderen. Maar het is niet duidelijk of daardoor minder mensen ziek worden. In 2016 bleek bijvoorbeeld het ziekteverzuim in schoollokalen met en zonder luchtreiniger hetzelfde te zijn, terwijl de luchtreiniger het aantal bacteriën in de lucht had verminderd.

Aandacht voor goed onderhoud en veiligheid

Goed en regelmatig onderhoud is belangrijk. Alleen dan kunnen luchtreinigers veilig werken. Bij onvoldoende onderhoud kunnen micro-organismen op filters groeien. Die kunnen zich in de ruimte verspreiden. Ook kunnen sommige apparaten schadelijke stoffen in de ruimte brengen, zoals ozon. Meer onderzoek is nodig om te bepalen wat voor gevolgen deze stoffen op de lange termijn voor de gezondheid kunnen hebben.

Het RIVM geeft in het rapport aan dat er onvoldoende wetenschappelijke bewijs is om te adviseren verplaatsbare luchtreinigers in openbare ruimtes te plaatsen. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

In de tussentijd kan worden overwogen om ze uit voorzorg tijdelijk als extra maatregel in sommige ruimtes te plaatsen in een periode waarin veel mensen corona hebben. Het gaat dan om ruimtes waar kwetsbare mensen langere tijd zijn, zoals in verpleeghuizen. Of in ruimtes waar de kans dat het virus via de lucht wordt overgedragen groter is, zoals in drukke cafés. De keuze voor een veilig apparaat en goed onderhoud is belangrijk.