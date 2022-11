RIVM zie aantal infecties dat maag-darmklachten veroorzaakt weer toenemen

Het aantal enterale infecties, die vooral maag-darmklachten veroorzaken, was in 2021 hoger dan in 2020, maar nog wel lager dan voor de coronapandemie. Dit blijkt maandag uit onderzoek van het RIVM naar enterale infecties en ziekteverwekkers die van dier op mens worden doorgegeven.

Overgeven, buikpijn en/of diarree

Het onderzoek laat zien hoe enterale infecties zich verspreiden. Dit zijn infecties die maag-darmklachten, zoals overgeven, buikpijn en/of (bloederige) diarree veroorzaken. Een deel van de ziekteverwekkers wordt via direct contact met dieren of hun ontlasting op mensen overgedragen. Maar dit gebeurt ook vaak via besmet voedsel, de lucht of via contact met het oppervlaktewater of modder. Ze kunnen ook van mens op mens worden overgedragen.

Rotavirus

Het rotavirus is een bekend voorbeeld van een besmettelijke ziekte, waarbij de maag en darmen ontstoken raken. Rotavirusinfecties komen in Nederland veel voor, vooral bij jonge kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar oud. Meestal laat het rotavirus rond februari een piek zien. Deze bleef uit in de winter van 2021, maar het volgende ‘seizoen’ begon vroeg, in oktober 2021. Kinderen waren waarschijnlijk vatbaarder voor een rotavirusinfectie, omdat ze sinds het begin van de pandemie minder vaak waren besmet.

Opvallende uitbraken voedselinfecties

Ook waren er in 2021 een aantal opvallende uitbraken van infecties via voedsel. In meerdere landen werden mensen ziek van de ziekteverwekker Salmonella door Galia-meloenen uit Honduras te eten. Daarnaast werden mensen ziek van Salmonella door eieren te eten van een leghennenbedrijf uit Nederland.

Meer infecties door andere coronamaatregelen

De infecties met Salmonella laten een vergelijkbaar verloop zien als infecties met de ziekteverwekkers Campylobacter en norovirus. Deze kwamen in 2021 vaker voor dan in 2020, maar nog niet even vaak als voor de coronapandemie. De gestegen aantallen komen waarschijnlijk doordat er in 2020 meer en andere coronamaatregelen waren dan in 2021.

Evenveel mensen ziek door Listeria

In 2021 werden er, net zoals in 2020, evenveel mensen ziek van Listeria-bacteriën als voor de coronapandemie. Listeria zit vooral in (gerookte) vis, kaas en langer houdbare vleeswaren. Ook bij de ziekteverwekker leptospirose bleven de aantallen gelijk in 2020 en 2021. Deze bacterie kun je vooral krijgen via contact met water of modder.