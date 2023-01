Ruim een kwart van de Nederlanders voelt zich slecht na een ongezonde snack

Blue Monday wordt beschouwd als de deprimerendste dag van het jaar, maar het is ook de dag waarop de eerste gezonde voornemens vaak alweer overboord worden gegooid. Reden voor Stichting Week van Snoep Goed om vanaf deze dag Nederland uit te dagen (minimaal) een week lang ongezonde tussendoortjes te vervangen door gezondere alternatieven. Van 16 t/m 22 januari laat Week van Snoep Goed door middel van gezondere opties, adviezen en tips zien hoe makkelijk en goed het is om een verandering door te voeren, zowel voor jezelf als voor kinderen.

Belang gezonde levensstijl

We staan er vaak niet bij stil dat hoe we ons voelen mede bepaald wordt door wat we eten. Een gezond tussendoortje heeft namelijk direct een positief effect. Het onderzoek ondersteunt dat effect: 36 procent van de Nederlanders geeft aan dat een gezonde snack hen een goed gevoel geeft. Twee op de drie Nederlanders ervaren daarnaast zelfs een positief effect op hun mentale gezondheid na een periode waarin zij een gezond voedingspatroon aanhouden.

Daan Schapendonk, voorzitter Stichting Week van Snoep Goed: “We zien dat een gezond voedingspatroon direct effect heeft op de mindset van Nederlanders. Door je ongezonde tussendoortjes te vervangen door gezondere alternatieven zet je een eerste stap richting een gezonder leven. Daarnaast draagt het op de lange termijn ook bij aan de fysieke fitheid van de Nederlanders. Wanneer we kijken naar de angstaanjagende cijfers over de kilo’s toegevoegde suikers die jaarlijks worden gegeten en de enorme toename in obesitas en diabetes type 2 onder de Nederlandse bevolking, blijkt des te meer dat een verandering in het voedingspatroon nodig is.”

Heel Nederland doet mee

Dit jaar wordt de campagne opnieuw gesteund door ondernemers en bedrijven die verantwoorde voeding belangrijk vinden. Alle partners dragen bij aan de campagne om de bevolking bewuster te maken van de ongezonde snackgewoontes en de impact hiervan op onze gezondheid. Vorig jaar, na de tweede editie van Week van Snoep Goed, gaf bijna 80 procent van de deelnemers aan bewuster te zijn van zijn/haar eigen snackgedrag. Daarnaast is 65 procent meer groente en fruit gaan eten.