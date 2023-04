Griepepidemie officieel voorbij

Aantal mensen met griep naar niveau van start griepepidemie

Eind januari nam het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts ging al af. Het aantal lag toen onder de grenswaarde voor een epidemie, maar de daling zette niet verder door. Bovendien bleef het aantal monsters waarin het griepvirus gevonden werd hoog en nam zelfs weer toe. Daarom bleven de experts spreken van een griepepidemie. De afgelopen twee weken daalde het aantal mensen dat met griepachtige klachten de huisarts bezocht verder door tot op het niveau van voor de griepepidemie. Hiernaast daalde ook het aantal monsters met het griepvirus (influenzavirus) tot het niveau van het begin van de griepepidemie. Die daling was te zien voor monsters van huisartsenpraktijken, laboratoria en ziekenhuizen. Hoewel de griepepidemie dus officieel voorbij is, kunnen mensen nog steeds griep krijgen.

Over de griepepidemie

De griepepidemie begon half december 2022. Het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts ging, lag in totaal 4 weken lang boven de epidemische grens van 58 op 100.000 mensen. Het hoogtepunt van de epidemie was in de eerste week van 2023. Toen gingen 99 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. Naast de genoemde grens kijken de experts ook of er griepvirus of andere luchtwegvirussen voorkomen in de monsters die afgenomen zijn bij een aantal mensen die de huisarts bezoeken met griepachtige klachten. Dit gebeurt ook voor monsters afkomstig van laboratoria en ziekenhuizen. De combinatie van al die gegevens laat zien dat de griepepidemie in twee fases verliep. Een eerste golf was te zien tussen half december en eind januari. Hierna volgde een tweede, mildere, golf die tot nu duurde.