Steeds meer griepprikken gezet sinds 2018

Nadat er jarenlang sprake was van een daling in de vaccinatiegraad, is er sinds 2018 sprake van een stijgende trend van het aantal mensen dat jaarlijks een griepprik laat zetten. Dit meldt Nivel donderdag.

Stijgende trend

'De stijgende trend hield aan in 2022, toen bijna 57% van de mensen die werden uitgenodigd voor de griepprik zich liet vaccineren. Dat was weliswaar lager dan in 2021, toen ruim 58% zich liet vaccineren, maar nog altijd hoger dan in de jaren 2017 t/m 2020 toen het percentage opliep van 50% naar 54%', aldus Nivel.

Pneumokokkenvaccinatie

Van de mensen die werden uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie werd 63% gevaccineerd. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) en NPPV (Nationaal Programma Pneumokokken Vaccinatie Volwassenen) van het Nivel, in opdracht van het RIVM.

Vaccinatiegraad tegen griep 56,8% in 2022

De doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) bestaat uit mensen die een grotere kans hebben op complicaties bij griep (influenza), dat wil zeggen mensen van 60 jaar of ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen. Zij ontvangen in het najaar een uitnodiging voor vaccinatie. In 2008 kreeg nog 72% van de doelgroep een griepvaccinatie. Dit daalde in de jaren daarna naar 50% in 2017. Sindsdien is er weer een stijging van de griepvaccinatiegraad te zien.

Vaccinatiegraad tegen pneumokokken 63,0% in 2022

In het derde jaar van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinaties voor Volwassenen (NPPV) werden mensen geboren in 1953 t/m 1956 (ofwel 66 t/m 69 jaar) uitgenodigd voor vaccinatie. Hiervan werd 63,0% gevaccineerd. Dit is weliswaar lager dan in 2020 en 2021, toen respectievelijk 73,0% en 74,1% werd gevaccineerd, maar deze percentages kunnen niet zomaar tegen elkaar worden afgezet. In 2022 werd een jongere leeftijdsgroep (66 t/m 69 jaar) uitgenodigd dan in 2021 (69 t/m 73 jaar) en 2020 (73 t/m 79 jaar). Het kan zijn dat de pneumokokkenvaccinatiegraad toeneemt met leeftijd, net zoals bij de griepvaccinatiegraad het geval is.