Gezondheidswinst van sportevenement groter dan risico op plots overlijden

Berichten over sporters die tijdens een groot sportevenement plotseling overlijden, bijvoorbeeld aan een hartstilstand, maken veel indruk. Toch blijkt de kans op overlijden ontzettend klein, en de sporters lopen in de jaren na het evenement juist dertig procent minder risico op vroegtijdig overlijden dan de algemene bevolking. Die gezondheidswinst is bij fietsers en hardlopers groter dan bij wandelaars. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.

Regelmatig duiken berichten op van ogenschijnlijk topfitte sporters, die tijdens een groot evenement zoals een wielerwedstrijd of marathon, plotseling overlijden. Dat is geen reden om niet meer aan zulke wedstrijden mee te doen, zeggen onderzoekers van het Radboudumc. Zij berekenden dat 0,0042% van de deelnemers overleed tijdens of in de week na het sportevenement en dat zijn er statistisch niet meer dan tijdens reguliere trainingsweken. Daarnaast lopen de sporters in de jaren na het evenement juist dertig procent minder risico op vroegtijdig overlijden dan de algemene bevolking. De gezondheidswinst is dus groter dan de mogelijke risico’s.

Intensiteit

De onderzoekers baseren hun conclusies op een analyse van gegevens van meer dan 750.000 mensen over een periode van bijna twintig jaar. Ze keken daarbij naar evenementen voor hardlopers, wielrenners en wandelaars. Voor de langdurige gezondheidseffecten volgden ze de sporters gemiddeld meer dan drie jaar na het evenement en vergeleken hen met de algemene bevolking.



In de jaren na deelname aan een sportevenement nam het risico op vroegtijdige sterfte bij alle sporters af. Dat effect was groter bij hardlopers (-35%) en wielrenners (-30%) dan bij wandelaars (-12%). ‘Dat hangt waarschijnlijk samen met de intensiteit van de inspanning en hoe fit iemand is, waarbij we meer gezondheidswinst zien bij sporten op een hogere intensiteit’, zegt onderzoeker Esmée Bakker, eerste auteur van de studie. ‘Maar sporten is sowieso gezond, dus ook wandelen.’