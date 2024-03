Een derde gezichtszonnebrandcrèmes biedt niet de beloofde bescherming

De Consumentenbond testte 13 zonnebrandcrèmes speciaal voor het gezicht. Vijf daarvan scoorden onvoldoende qua bescherming.

Zo belooft Rituals Invisible sunprotection face cream een SPF van 50+. In het onderzoek van de Consumentenbond is dat maximaal 45. Biotherm Waterlover face sunscreen, Nivea Sun UV gezicht sensitive en Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid bieden niet de SPF 50 die op de verpakking staat, maar respectievelijk 39, 33 en 31. Bij Isdin Fusion Water MAGIC is de uv A-bescherming, die minimaal een derde van de SPF-factor moet zijn, te laag.

Minder duurzaam

Onderzoekers van de Consumentenbond testen elk jaar zonnebrandmiddelen voor het lichaam. Dit jaar onderzochten ze voor het eerst ook producten specifiek voor het gezicht. Die crèmes trekken vaak sneller in, voelen niet vettig aan en laten geen glimmende huid achter. Opvallend is dat de producten voor het gezicht laag scoren op duurzaamheid. Dit komt door een mix van uv-filters die impact hebben op het leven in de zee.

Duurder

Gezichtszonnebrandmiddel is meestal flink duurder dan zonnebrandmiddel voor het lichaam. A-merk zonnebrandproducten voor het lichaam kosten gemiddeld tussen de €15 en €20 per 100 milliliter. Dezelfde hoeveelheid van een A-merk gezichtszonnebrand kost tussen de €34 en €70. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Voor het milieu en je portemonnee kun je dus beter je minder milieubelastende zonnebrandcrème voor het lichaam ook op je gezicht smeren.’

De huismerken van Action, Etos, Hema, Kruidvat en Lidl zijn niet meegenomen in het onderzoek. De fabrikanten pasten begin dit jaar de samenstelling van hun producten aan. Te laat om ze mee te kunnen nemen in de test.