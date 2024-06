ACM: zorgverzekering kiezen nog steeds moeilijk voor consument

Het aanbod aan zorgverzekeringen die niet of nauwelijks van elkaar verschillen is nog altijd zo groot dat het consumenten hindert bij het kiezen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de zorgverzekeringsmarkt.

Moeilijk

Veel consumenten vinden het moeilijk om de verschillen te snappen en de best passende zorgverzekering te kiezen. In 2023 had 61% van de consumenten gemiddeld 103 euro per jaar kunnen besparen. Zij hadden een basisverzekering waarvoor een (bijna) gelijk, maar goedkoper alternatief bestaat. De ACM en de NZa doen aanbevelingen aan beleidsmakers, de wetgever en zorgverzekeraars om het kiezen van een zorgverzekering makkelijker te maken.

Goedkoper alternatief basisverzekering beschikbaar

Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten soms een duurdere basisverzekering moeten afsluiten als zij een uitgebreidere aanvullende verzekering willen afsluiten. Terwijl een goedkopere basisverzekering ook geschikt zou zijn voor die consumenten. Hierdoor zijn mensen die deze zorg nodig hebben meer geld kwijt aan hun basisverzekering dan andere mensen. Zo’n keuzebeperking voor consumenten zet de solidariteit van het zorgstelsel onder druk. Dat vinden de ACM en de NZa onwenselijk.