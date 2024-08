VWS start campagne over hulp bieden bij verward of onbegrepen gedrag

Vandaag start de publiekscampagne ‘Meldpunt Zorgwekkend Gedrag’ om het landelijk meldnummer 0800-1205 onder de aandacht te brengen. Het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag helpt mensen als er geen sprake is van spoed maar zij zich wel zorgen maken over iemand in hun omgeving die verward of onbegrepen gedrag vertoont. Door te bellen met het landelijk meldnummer krijgen zij advies van deskundigen die meedenken of een melding maken bij de juiste hulpinstantie.

Staatssecretaris Karremans (Jeugd, Preventie en Sport): “De groep mensen met verward of onbegrepen gedrag is divers. Niet iedereen waarover een melding wordt gedaan, heeft hulp vanuit de GGZ nodig. Sommigen zijn beter geholpen met hulp bij verslaving, schulden of een passende woning. Vaak gaat het om kwetsbare mensen die de juiste hulp nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Om die reden is het belangrijk dat hun omgeving weet waar ze het best naar toe kunnen gaan.”

De juiste hulp

Mensen met verward of onbegrepen gedrag zijn door een opeenstapeling van problemen de grip op hun leven kwijt maar vragen meestal geen hulp. Zij hebben bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke beperking of psychische aandoening. Ook problemen als schulden, dakloosheid of het verlies van een dierbare spelen soms een rol. Soms kunnen mensen met verward of onbegrepen gedrag zorgen voor overlast of onveiligheid in hun omgeving waardoor omwonenden en naasten voor moeilijke situaties komen te staan.

In veel gevallen komt de politie als 1e ter plaatse terwijl zij vaak niet de aangewezen instantie zijn om verontrustende situaties in de toekomst te voorkomen. Door te bellen met het landelijk meldnummer komen signalen eerder op de juiste plek terecht waardoor mensen beter kunnen worden geholpen. De deskundigen van het meldpunt geven melders advies en handelingsperspectief over hoe om te gaan met een dergelijke situatie.

Over de campagne

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is een landelijk telefoonnummer dat naar een meldpunt in de buurt doorschakelt. De campagne is onderdeel van de aanpak voor mensen met verward of onbegrepen gedrag en is de komende weken te zien in supermarkten, huisartsenpraktijken, online, en te beluisteren op de radio. De campagnemiddelen zijn ontwikkeld in samenwerking met lokale meldpunten, beheerders van het landelijk meldpunt en ervaringsdeskundigen van MIND.