Nieuwe tools voor diepgaand breinonderzoek onthult

Er is een nieuwe technologie die ons begrip van de werking van het menselijk brein verder verdiept. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmes en MRI-scans, onthult Neurensics waardevolle inzichten in hoe consumenten zich gedragen. Hoe beslissingen worden genomen en welke emoties hierbij een rol spelen.

Dit maakt breinonderzoek nu nog preciezer. Ook maakt dit het toegankelijker voor verschillende sectoren. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, marketing of het onderwijs. “Met neuromarketing onderzoek kijken we naar de vaak onbewuste en emotionele effecten van marketing,” zegt de CEO van Neurensics.

Zien wat consumenten denken én waarom

Met hun nieuwste technologie kunnen onderzoekers niet alleen zien wat consumenten denken, maar ook waarom. De software decodeert complexe breinpatronen. Vervolgens vertaalt hij deze naar concrete gedragsvoorspellingen. Dit kan variëren van hoe consumenten reageren op een reclamecampagne tot de effectiviteit van therapieën in de medische wereld.

Het platform is al getest in meerdere industrieën. Bedrijven zoals Unilever en Philips hebben de technologie toegepast om hun marketingstrategieën te optimaliseren. Ook zorginstellingen tonen interesse vanwege de mogelijkheden om therapieën te personaliseren. Zo kunnen ze sneller inzicht krijgen in patiëntgedrag.

Gesteund door wetenschap en technologie

Ondersteund door internationale partners en universiteiten, zet Neurensics zich in om neurowetenschap toegankelijk te maken. Het bedrijf werkt samen met toonaangevende academische instellingen om hun technologie continu te verfijnen en wetenschappelijk te valideren.

“Daar waar traditioneel onderzoek kijkt naar de bewuste effecten, meten wij de snelle, automatische en vaak emotionele reacties op marketing.”

Neurensics is een toonaangevende onderzoeksbureau dat sinds 2008 wetenschappelijke inzichten vertaalt naar praktische toepassingen. Met een team van neurowetenschappers, data-analisten en psychologen streven zij ernaar om bedrijven en instellingen te helpen de complexe werking van het brein beter te begrijpen en toe te passen.