RIVM: Vanaf 29 juni Nationaal Hitteplan actief in Limburg en Noord-Brabant

Signaal aan mantelzorgers en (zorg)professionals

'Het doel van deze activering is om een signaal af te geven voor mantelzorgers en (zorg)professionals dat er heet weer op komst is. Dit helpt om hen bewust te maken extra aandacht te hebben voor de mensen waar zij voor zorgen. Zij kunnen daar dan rekening mee houden in de ondersteuning van en omgang met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen', aldus het RIVM.

Kwetsbare groepen

Ouderen (75+) vormen de grootste kwetsbare groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en (zeer) jonge kinderen kunnen zonder het nemen van maatregelen makkelijk ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Zij kunnen ongemakken krijgen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook hebben zij meer kans op ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte.

Zorg voor elkaar

Draag je zorg voor een ander? Of heb je kwetsbare mensen in je omgeving? Dan help je ze door extra aandacht voor hen te hebben tijdens de hitte. Er zijn verschillende dingen die u kunt doen zodat zij er minder last hebben:

- Zet een glas of een kan drinken bij een ander neer zodat er voldoende gedronken kan worden

- Help het huis (en hoofd) koel te houden door bijvoorbeeld de gordijnen dicht te doen en door een ventilator of airconditioning(externe link) aan te zetten

- Neem de kwetsbare mensen alleen in de vroege uurtjes of later op de avond mee naar buiten. Het is beter om niet te veel te bewegen tijdens de warmste uren van de dag.