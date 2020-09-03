Beter zicht op de ernst van luchtweginfecties

Sinds kort krijgt het RIVM wekelijks gegevens over het aantal mensen dat vanwege een luchtweginfectie op de Intensive Care wordt opgenomen. Dit is een belangrijke uitbreiding van de surveillance van luchtweginfecties in Nederland. Het geeft beter zicht op luchtweginfecties die ernstig verlopen.

Een luchtweginfectie gaat meestal vanzelf over, maar bij sommige mensen kan het zo ernstig zijn dat opname in het ziekenhuis nodig is. Tijdens de coronapandemie was het aantal mensen met een ernstig verlopende luchtweginfectie zo groot, dat ziekenhuizen overbelast raakten. Ook tijdens de jaarlijkse griepepidemie kan de druk op ziekenhuizen groot zijn. Het RIVM ontvangt hierover soms signalen van ziekenhuizen, maar er ontbreken concrete en betrouwbare cijfers op landelijk niveau.

Tijdige gegevens van het aantal mensen dat vanwege een luchtweginfectie in het ziekenhuis opgenomen wordt, zijn belangrijk om goed zicht te hebben op zowel de verspreiding als de ernst van luchtweginfecties. Deze gegevens kunnen helpen bij de beslissing om maatregelen te nemen om verspreiding van infecties te beperken en zo druk op ziekenhuizen te verlagen als dat nodig is.

Gegevens over opnames op de Intensive Care

Bij het RIVM houden we zicht op luchtweginfecties door het verzamelen, analyseren en interpreteren van trends in verschillende gegevens. Dit heet surveillance. Via Infectieradar weten we bijvoorbeeld wat voor klachten mensen hebben. Van huisartsen horen we hoeveel mensen met luchtwegklachten bij hen komen. Maar we weten niet hoeveel mensen zo ziek worden van een luchtweginfectie dat opname is het ziekenhuis nodig is. Sinds kort krijgt het RIVM wekelijks cijfers over het aantal mensen dat vanwege een luchtweginfectie op de Intensive Care wordt opgenomen.

De gegevens worden verzameld door stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) )) en de deelnemende Intensive Cares. Vanaf 3 september 2025 publiceert het RIVM deze cijfers wekelijks op de website, samen met de andere gegevens over de actuele situatie van luchtweginfecties in Nederland.

Gegevens over opnames op verpleegafdelingen

Op de Intensive Care worden alleen de meest ernstig zieke patiënten vanwege een luchtweginfectie opgenomen. Het is daarnaast ook belangrijk om te weten hoeveel mensen vanwege een luchtweginfectie worden opgenomen op een verpleegafdeling. Daarvoor werken we onder andere samen met de Nederlandse ziekenhuizen en Dutch Hospital Data (DHD). Deze gegevens zijn nu nog niet beschikbaar.