Zorgpremie stijgt met €726 in twee jaar tijd door afschaffing eigen risico

Nederlanders gaan de komende jaren flink meer betalen voor hun zorgverzekering als de politieke plannen om het eigen risico af te schaffen worden doorgevoerd. De goedkoopste basisverzekering stijgt van €141 euro per maand in 2025 naar €202 euro in 2027. Een verschil van €727 in twee jaar tijd. Dit blijkt uit berekeningen van vergelijkingssite Overstappen.nl.

In de periode 2015 tot en met 2020 bleef de maandelijkse zorgpremie relatief stabiel, rond de € 100. Pas vanaf 2023 werden de verhogingen groter. In de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen staan plannen om het eigen risico fors te verlagen of zelfs helemaal af te schaffen. In de berekeningen van Overstappen.nl is gerekend met een scenario waarin het eigen risico in 2026 daalt van €385 naar €165 en in 2027 volledig verdwijnt.

Afschaffing eigen risico maakt zorg toegankelijker

Voorstanders zien het verdwijnen van het eigen risico als een stap naar meer toegankelijkheid. Nederlanders hoeven niet langer zorg te mijden uit angst voor onverwachte kosten. Zeker voor chronisch zieken en Nederlanders die veel zorg nodig hebben, kan dit een flinke lastenverlichting betekenen.

Risico op stijgende zorgkosten en wachttijden

Tegenstanders waarschuwen juist voor oplopende zorguitgaven. Het eigen risico remt nu deels onnodig zorggebruik. Zonder die prikkel kan de vraag naar zorg toenemen, met hogere kosten en langere wachttijden tot gevolg. Ook zorgpersoneel zou daardoor nog meer onder druk komen te staan.

Jeremy Broekman, zorgexpert bij Overstappen.nl licht toe: “de discussie draait uiteindelijk om de vraag wie de rekening betaalt. Het afschaffen van het eigen risico vergroot de solidariteit, maar legt ook een zware druk op de collectieve middelen. Op een moment dat de zorgkosten door vergrijzing en dure behandelingen al stijgen, wordt de houdbaarheid van het zorgstelsel daarmee een centraal verkiezingsthema.”

Verdeelde aanpak over afschaffen eigen risico

Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat partijen het eigen risico heel verschillend willen aanpakken. Sommige willen het volledig schrappen, wat de zorg toegankelijker maakt maar de premies flink verhoogt. Andere partijen kiezen voor een beperking per behandeling, zodat zorggebruik betaalbaarder wordt zonder dat de premie even hard stijgt.

Er zijn ook plannen om het huidige stelsel grotendeels te behouden of om te vormen tot een nationaal zorgfonds. In dat laatste geval zou de premie inkomensafhankelijk worden: lage inkomens gaan dan minder betalen, hogere inkomens meer.