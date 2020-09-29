'Vrouwen halen mannen in qua hartrisico’s na de menopauze'

Vandaag is het Dress Red Day, een initiatief van de Hartstichting dat aandacht vraagt voor hartgezondheid bij vrouwen. Vrouwengezondheid is een complex thema dat verder gaat dan hormonen, stress, zwangerschap of ‘vrouwenkwaaltjes’. De basis voor een gezond vrouwenhart en vrouwengezondheid is vrouwen ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Hart- en vaatziekten worden vaak gezien als een mannenprobleem, terwijl vrouwen evenveel risico lopen. In Nederland overlijdt één op de vijf vrouwen aan hart- en vaatziekten, hetzelfde als bij mannen. Het verschil zit vooral in de levensfase: voor de menopauze hebben vrouwen een lager risico dan mannen, maar daarna nemen de risico’s toe en halen ze mannen in.

Tot de overgang profiteren vrouwen van het hormoon oestrogeen, dat als een beschermengel werkt. Het beschermt het hart, houdt de bloedvaten soepel, remt ontstekingen en zorgt voor een gunstige vetverdeling. In deze levensfase slaat een vrouw vet op onder de huid, rond de heupen, billen en dijen, wat vanuit gezondheidsperspectief relatief onschuldig is.

Na de menopauze vindt de beruchte ‘buikvet switch’ plaats: het lichaam slaat vet diep in de buik op, rond de organen. Het lichaam maakt na de menopauze namelijk veel minder oestrogeen aan. Vetopslag in de buik kan gezien worden als toxisch vet: het produceert stoffen die ontstekingen bevorderen, de bloedsuiker sneller laten stijgen en het risico op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten verhogen.

Daarbij neemt de natuurlijke reparatiecapaciteit van de bloedvaten af. Stamcellen vanuit het beenmerg herstellen normaal gesproken kleine beschadigingen in de vaatwand. Oestrogeen stimuleert dit proces, maar na de overgang neemt zowel het aantal als de werking van deze stamcellen af. Zie het als volgt: gaten in de bloedvaten van vrouwen worden na de menopauze minder snel gerepareerd dan bij mannen.

Om deze effecten tegen te gaan, moeten vrouwen rondom de menopauze alles doen om lage vetpercentages en een laag cholesterol te behouden. Een gezonde leefstijl helpt hierbij. Zet daarom bestaande, digitale en bewezen effectieve tools in, maar dan toegespitst op vrouwen.

