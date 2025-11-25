76 procent van de Nederlandse bevolking poetst de tanden minimaal twee keer per dag

De meeste Nederlanders (76 procent) poetsen hun tanden minimaal twee keer per dag. 22 procent poetst één keer per dag, en twee procent poetst niet dagelijks. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Monitor Mondgezondheid van het RIVM. Hoe vaak mensen tandenpoetsen en schoonmaken tussen de tanden en kiezen hangt samen met het bezoek aan de tandarts of mondhygiënist. Mensen die aangaven twee keer per dag of vaker hun tanden te poetsen gaan vaker naar de mondzorgverlener dan mensen die één keer per dag poetsen of die dat niet elke dag doen.

Verder ervaren mensen die hun tanden twee keer per dag of vaker poetsen hun mondgezondheid vaker als (zeer) goed (76%) dan mensen die dat één keer per dag doen (63%) of niet elke dag doen (39%). Mensen die niet dagelijks poetsen, rapporteerden twee keer zo vaak tand- of kiespijn als mensen die twee keer per dag of vaker poetsen. Ook rapporteerden mensen die het afgelopen jaar de mondzorgverlener bezochten vaker tand-of kiespijn dan mensen die niet gingen. Een achterliggende reden daarvoor kan zijn dat mensen juist vanwege de pijn vaker gaan.

Bezoek aan tandarts of mondhygiënist

De meeste Nederlanders (84 procent) hebben het afgelopen jaar de mondzorgverlener bezocht. Mensen die de tandarts of mondhygiënist bezochten, rapporteerden vaker een (zeer) goede mondgezondheid dan mensen die niet zijn geweest. Ook hebben zij vaker twintig of meer echte tanden en kiezen.

Inkomen en opleiding

Dit onderzoek laat ook zien dat mensen met een hoger inkomen en mensen met een hbo (hoger beroepsonderwijs)- of wo-opleiding vaker een (zeer) goede mondgezondheid ervaren dan mensen met een lager inkomen of mensen met basisonderwijs, een vmbo – of mbo (middelbaar beroepsonderwijs) 1-opleiding. Ook hebben zij vaker twintig of meer tanden en kiezen, minder vaak een kunstgebit en gaan ze vaker naar de mondzorgverlener. Mensen met een lager inkomen gaven vaker aan dat zij niet naar de mondzorgverlener zijn geweest omdat ze het te duur vonden.