Monique van de Ven krijgt Gouden Kalf voor de Filmcultuur

Verdienstelijk

Het speciale Gouden Kalf is geïnitieerd om personen of instanties te onderscheiden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse Filmcultuur. De uitreiking van het Gouden Kalf zal tijdens de openingsavond van het Nederlands Film Festival op donderdag 27 september plaatsvinden.

'Echte bruggenbouwer'

Het bestuur van het NFF heeft Monique van de Ven uitverkoren vanwege haar langdurige en omvangrijke bijdrage aan en haar belang voor de Nederlandse filmcultuur op nationaal en internationaal gebied. 'Monique van de Ven is sinds het begin van haar carrière een echte bruggenbouwer in de sector. Ze wist moeiteloos van film naar TV te schakelen en heeft met de grootste Nederlandse filmmakers en acteurs gewerkt. Ze weet in haar liefde voor film mensen te verbinden. Dat is voor ons reden haar te roemen met het Gouden Kalf voor de Filmcultuur', aldus het NFF-bestuur.

'Mijn leven is film en film is mijn leven'

Monique van de Ven over het Gouden Kalf voor de Filmcultuur: 'Ik vind het een grote eer dat ik deze prachtige prijs in ontvangst mag nemen. Ik ben er heel trots op. Mijn leven is film en film is mijn leven. Film heeft mij zoveel over het leven geleerd; ik ben er een gelukkig mens van geworden.'

Turks Fruit

Sinds haar acteerdebuut in Turks Fruit (1973) is Van de Ven een vaste aanwezigheid op televisie en het grote scherm. Ze won in 1985 al een Gouden Kalf voor haar oeuvre en in 1990 voor Beste Actrice voor haar hoofdrol in het aangrijpende drama Romeo.

Sinds 1981

Het Gouden Kalf voor de Filmcultuur wordt sinds 1981 uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival, indien het festivalbestuur daartoe aanleiding ziet. Eerder ging het Gouden Kalf naar Gerard Soeteman (2017), Alex en Marc van Warmerdam (2016), Sandra den Hamer (2015), Burny Bos (2014), Monique van Schendelen (2013), Willeke van Ammelrooy (2012), Rolf Orthel (2010), Doreen Boonekamp (2009), Rutger Hauer (2008), Robby Müller (2007), Hans Kemna (2005), Jan Decleir (2003), Louis van Gasteren (2002), René Scholten (2001), Matthijs van Heijningen (1999), Geoffrey Donaldson (1998), Robbert Wijsmuller (1997), Jeroen Krabbé (1996), Wim Verstappen (1995), Jan de Vaal (1994), Jan Blokker (1993), Paul Verhoeven (1992), De Filmkrant (1991), Jos Stelling (1990), Ellen Waller (1989), Johan van der Keuken (1988), Fons Rademakers (1987), Anton Koolhaas (1986), Joris Ivens (1985), J.M.L. Peters (1984), Bert Haanstra (1983), Dan Ireland (1982) en J.G.J. Bosman (1981).

Filmografie Monique van de Ven

Doris (2018)

Dokter Deen (Televisieserie, 2012-2018)

De Overkant (Korte film, 2015)

Doris (Televisieserie, 2013)

Daglicht (2013)

U & Eye (2011)

Isabelle (2011)

Zomerhitte (Regie, 2008)

Zadelpijn (Televisiefilm, 2007)

Spangen (Televisieserie, 1999-2006)

Divina Gloria (Televisiefilm, 2006)

Amazones (2004)

The Discovery of Heaven (2001)

De bovenman (Korte film, 2001)

Windkracht 10 (Televisieserie, 1997)

Eine kleine Nachtmerrie (Televisieserie, 1997)

Zeeuws meisje (Televisie miniserie, 1997)

Mama’s Proefkonijn (Regie, 1996)

Lang leve de koningin (1995)

Recht voor z’n Raab (Regie aflevering televisieserie, 1993)

Iris (Televisieserie, 1992)

De Johnsons (1992)

The Diamond Brothers (Televisieserie, 1991)

Eline Vere (1991)

The Man Inside (1990)

Romeo (1990)

De kassière (1989)

Paint It Black (1989)

Amsterdammed (1988)

Een maand later (1987)

Iris (1987)

Tonight’s the Night (Televisiefilm, 1987)

De aanslag (1986)

De schorpioen (1984)

Remington Steele (Televisieserie, 1983)

Brandende liefde (1983)

Wizards and Warriors (Telvisieserie, 1983)

Voyagers! (Televisieserie, 1983)

Dixie: Changing Habits (Televisiefilm, 1983)

Breach of Contract (1982)

Ademloos (1982)

Hoge hakken, echte liefde (1981)

Uit elkaar (1979)

Een vrouw als Eva (1979)

Dag dokter (1978)

Starsky and Hutch (Televisieserie, 1978)

Dokter Vlimmen (1977)

Sil de strandjutter (1976, Televisie miniserie)

Anita Drögemöller und die Ruhe an der Ruhr (1976)

Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche handelsmaatschappij (Hoofd scenario, 1996)

De laatste trein (1975)

Keetje Tippel (1975)

De wolvenman (Televisie miniserie, 1974)

Way Out (1974)

Dakota (1974)

Turks Fruit (1973)