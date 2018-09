Tragische komedie 'Doris' behaalt Gouden Film award in openingsweekend

Gouden Film award

Hoofdrolspeelster Tjitske Reidinga en de makers Albert Jan van Rees, Roos Ouwehand, Will Koopman en Alex Doff hebben maandag de Gouden Film award ontvangen. De Gouden Film award is een initiatief van het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Film Festival. Doris is de zesde film van 2018 die de Gouden Film-status bereikt.

Gescheiden vrouw

Doris, gespeeld door Tjitske Reidinga, verhaalt over een gescheiden vrouw met twee puberkinderen die na de nodige tegenslag, gesteund door haar beste vriend Tim, Guy Clemens, haar zelfstandigheid, zelfvertrouwen en geloof in de liefde terug krijgt.

116 bioscopen

Doris is geregisseerd door Albert Jan van Rees (Toren C) en het script is door Roos Ouwehand geschreven onder de creatieve leiding van Will Koopman (Gooische Vrouwen). Met steun van The Netherlands Film Production Incentive, Stichting Abraham Tuschinski Fonds, Talpa Fictie en RTL is de film tot stand gekomen. Entertainment One Benelux is verantwoordelijk voor de marketing, publiciteit en distributie van Doris. De film draait die sinds afgelopen donderdag in 116 Nederlandse bioscopen.

Film Awards

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.