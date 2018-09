Nieuwe album Jan Smit op de eerste positie binnen gekomen in de album top 100

Het nieuwe album van Jan Smit getiteld ‘Met Andere Woorden’ is vrijdag op de eerste positie binnen gekomen in de album top 100. Dit is de 12e keer dat een album van Jan op 1 staat in deze lijst. Het nieuwe album wordt ondersteund door een bijzondere single, namelijk het door Edwin Evers geschreven ‘Ik Zie’. Het bijzondere conceptalbum is live te bewonderen tijdens 35 theatershows door heel Nederland.