Platina Film voor 400.000 bezoekers Bankier van het Verzet

Bankier van het Verzet is de allereerste Nederlandse film dit jaar die door meer dan 400.000 bezoekers in de bioscoop is gezien. Hiermee bereikt de film, die in maart in roulatie ging, de Platina status. Na de afloop van de speciale landelijke filmvoorstelling in Utrecht werd de Platina Film award overhandigd aan hoofdrolspelers Barry Atsma, Jacob Derwig en regisseur Joram Lürsen. De filmawards zijn een initiatief van het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Film Festival (NFF). Er zijn dit jaar reeds vijf documentaires bekroond met de Kristallen Film award en zes speelfilms met de Gouden Film award.

Als bankier Walraven van Hall (Barry Atsma) in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall (Jacob Derwig), bedenkt hij een riskante constructie om grote leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg is bedenken de broers de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen guldens worden onder het oog van de bezetters de Nederlandse Bank uit gesluisd. Maar hoe grootschaliger de operatie wordt, hoe meer mensen er vanaf weten. Iedere dag neemt de kans toe dat iemand dat ene foutje maakt dat een einde kan maken aan de daden en het leven van de bankier van het verzet. Bankier van het Verzet is het waargebeurde, onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetsheld.