Edwin Evers ochtendburgemeester gemeente Hardenberg

Zijn geboorte- en woonplaats Hardenberg komt in de radioshow Evers Staat Op regelmatig aan bod. Hetzelfde geldt voor voetbalclub HHC Hardenberg. Daarmee heeft Edwin Evers een toonaangevende rol gespeelt in de naamsbekendheid en promotie van de gemeente Hardenberg. Bovendien is Edwin Evers actief in de Hardenbergse samenleving. Burgemeester Peter Snijders is trots op inwoners zoals Edwin Evers. Daarom heeft hij Evers vrijdag uitgeroepen tot ‘Ochtendburgemeester van de gemeente Hardenberg’.

Best beluisterde radioprogramma

Vanaf 2000 is Evers Staat Op te horen bij Radio 538. Het is de langstlopende en best beluisterde ochtendshow op Nederlandse radio. "Jarenlang werd Nederland wakker met Evers Staat Op. Of waren Evers en zijn sidekicks het gezelschap in de auto op weg naar het werk. Veel luisteraars zullen dat missen", aldus burgemeester Peter Snijders. “In zijn radioprogramma kwam Hardenberg regelmatig voorbij. Vaak met een knipoog. Maar Edwin heeft zich ook in Hardenberg zelf bijzonder verdienstelijk gemaakt. Met zijn jarenlange promotie voor Hardenberg heeft hij de titel Ochtendburgemeester meer dan verdiend.”

Edwin Evers ontving tijdens de lintjesregen als programmamaker en presentator van Evers Staat Op van Radio 538 al een lintje. De inwoner van Hardenberg werd toen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hardenberg - Hilversum #538route

Al vele jaren reist Edwin op de vroege ochtend de route van Hardenberg naar Hilversum. Deze route is vandaag op 21 december daarom uitgeroepen als #538route. Een route die Edwin waarschijnlijk kan dromen. Vanaf z’n geboorteplaats Hardenberg stonden er vrijdag langs de weg borden om hem succes te wensen tijdens zijn laatste ochtendshow bij 538.

HHC Hardenberg

Sinds 2002 adviseert Edwin Evers achter de schermen het bestuur van voetbalvereniging HHC Hardenberg over het vormgeven van sponsoracties en projecten. Zo heeft hij meegedacht over het bouwen van de staantribune voor 'vak Q', de uitbreiding van de businessruimte, realiseren van een traplift en vele andere voorzieningen. Ook heeft Evers het clublied gecomponeerd. Na de wedstrijden van HHC is hij in de businessclub aanwezig en is Edwin gesprekspartner voor de scheidsrechters, bestuursleden, businessclubleden en sponsoren.