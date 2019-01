Exportwaarde Nederlandse muziek door de 200 miljoen-grens heen

De exportwaarde die de Nederlandse popmuziek toevoegt aan de Nederlandse economie bedraagt in 2017 ruim € 201 miljoen; een stijging van 0,26% in vergelijking met 2016. Ruim 75,6% komt voor rekening van dancemuziek. Dit blijkt maandag uit het jaarlijkse onderzoek van Perfect & More dat sinds 2004 in opdracht van Buma Cultuur de exportwaarde van Nederlandse popmuziek in kaart brengt.

Totaal 1277 artiesten onderzocht

Het bedrag van €201 miljoen is gebaseerd op buitenlandse inkomsten op het gebied van ‘rechten’ (€22,5 miljoen), ‘opnamen’ (€12,4 miljoen), en ‘optredens’ (€166,5 miljoen) na aftrek van gemaakte kosten, maar inclusief salarissen, winst en belasting. In totaal zijn 1277 artiesten (Nederlands copyright) onderzocht. Daarvan waren 958 Nederlandse acts in 2017 in 93 verschillende landen actief buiten Nederland.

Dance-muziek

Het aandeel van dance-muziek (optredens) is vanaf 2009 gegroeid van 33% naar ruim 71% in 2017. Tiësto, Yellow Claw, Oliver Heldens, Martin Garrix, Dash Berlin, R3Hab, Afrojack, Sam Feldt, Bassjackers, W&W, Quintino, Laidback Luke, Hardwell, Don Diablo, Headhunterz, Nicky Romero, Joris Voorn, Brennan Heart, Chuckie en Fedde Le Grand zijn DJ’s die bij de 20 meest optredende artiesten staan. Ook nieuw Nederlands DJ-talent zoals San Holo, Joey Daniel en Unders scoren internationaal.

China

Naast de ontwikkeling van EDM (Electronic Dance Music) in de VS en Canada, dienen zich nu markten in Azië prominenter aan. Vooral China, en in mindere mate Japan, Indonesië, Thailand. In Europa is het aantal optredens in Spanje flink gegroeid. De landen met de meeste optredens op basis van de 50 meest optredende artiesten zijn de VS, Spanje, Duitsland, Engeland en nieuwkomer China.

ADE

Buma Cultuur investeert in verschillende evenementen en platformen waaronder Amsterdam Dance Event en Eurosonic Noorderslag die bijdragen aan de buitenlandexploitatie van Nederlands repertoire. Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur: 'ADE is al jaren wereldwijd het belangrijkste platform waar we vraag en aanbod op het gebied van dance bij elkaar brengen. Dat doen we ook op Eurosonic Noorderslag, waar we door middel van een internationaal showcase festival, aanstormend talent de kans geven zich te presenteren aan managers, boekers, programmeurs, media en festivals. Dat zijn langjarige trajecten maar uiteindelijk zie je daarvan nu wel de effecten. Met Dutch Music Export hebben we een actief buitenlandbeleid waarmee we talentenvolle acts in het buitenland ondersteunen op het gebied van marketing, promotie, kennisuitwisseling en door financiële support. Naast de traditionele Europese en Amerikaanse markten, liggen er voor de toekomst nu vooral ook kansen in Azië.'

Tiësto

Van de 50 meest optredende acts in het buitenland, samen goed voor 28% van het totaal aantal optredens buiten de eigen landsgrenzen, zijn er slechts tien niet afkomstig uit de dance. Tiësto voert de lijst van meeste optredens aan, gevolgd door Yellow Claw, Oliver Heldens, Martin Garrix en Dash Berlin. Niet dance gerelateerde acts die met optredens succesvol waren in het buitenland in 2017 zijn Epica, André Rieu, My Baby en Tim Vantol.

Mr. Probz 'Waves'

Gekeken naar individuele tracks die in het buitenland hoge ogen hebben gegooid zijn dat vooral ‘Waves’ van Mr. Probz, ‘Reality’ van Lost Frequencies/Felix De Laet (door het aandeel van Janieck Devy en Radboud Miedema), ‘Animals’ van Martin Garrix, ‘Firestone’ van Kygo en ‘Policeman’ (Eva Simons/Sidney Samson. Klassiekers als ‘Venus’ van Shocking Blue (Robbie van Leeuwen), ‘Radar Love’ van Golden Earring, ‘You’ van Ten Sharp en ‘In ‘t Kleine Café Aan De Haven’ van Pierre Kartner blijven succesvol.

Buma Cultuur

Helmink is van mening dat de groei van belang is voor de ontwikkeling van de Nederlandse popmuziek in al zijn verschijningsvormen: 'Als we internationaal kunnen groeien, versterkt dat ook de positie van auteurs en uitvoerende artiesten in eigen land. Daarnaast zijn de cijfers ook een aanwijzing dat de inspanningen van Buma Cultuur resultaat hebben. Ons belangrijkste doel is namelijk de promotie van Nederlands copyright in binnen- en buitenland.'