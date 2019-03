Consortium krijgt 4 miljoen euro voor onderzoek onder Parkinsonpatiënten

Bijwerkingen

Onder leiding van LUMC-neuroloog prof. Bob van Hilten, in samenwerking met dr. Wilma van de Berg (Amsterdam UMC) en prof. Marcel Reinders (TU Delft), willen de onderzoekers inzicht krijgen in de individuele verschillen in het ziekteproces en de gevoeligheid voor het ontwikkelen van bijwerkingen van parkinson-medicatie.

Europa

De studie van het PPTI is één van de grootste onderzoeken onder Parkinsonpatiënten in Europa en wordt voor een groot deel gefinancierd door ZonMw (1,5 miljoen euro). De overige 2,5 miljoen komt van commerciële en niet-commerciële partners.

50.000 Parkinsonpatiënten in Nederland

Ruim 50.000 Nederlanders hebben de ziekte van Parkinson en dit aantal neemt jaarlijks toe. Deze ingrijpende ziekte heeft een grote impact op het leven van deze patiënten en van hun naasten. Een behandeling die de ziekte stopt of vertraagt is niet beschikbaar. De huidige medicatie richt zich voornamelijk op het verminderen van de motorische klachten. Er zijn grote verschillen tussen patiënten in de werkzaamheid van medicatie en de kans op bijwerkingen.

Gepersonaliseerd onderzoek

Het onderzoek richt zich op de rol van erfelijke factoren en samenstelling van de ontlasting op het ziekteproces. Ook wordt gekeken naar de bijwerkingen van de huidige medicijnen. In de eerste drie jaar van het project worden 1250 Parkinsonpatiënten geworven. De ene helft heeft de afgelopen 5 jaar de diagnose gekregen, de andere helft 5 tot 10 jaar geleden. Geleidelijk wordt dit cohort samengevoegd met het ‘Personalized Parkinson Project’-cohort van prof. Bas Bloem van het Radboudumc dat bestaat uit ongeveer 650 patiënten.

Smartphone

De patiënten van PPTI ondergaan jaarlijkse tests. Met vragenlijsten worden de klachten van de ziekte van Parkinson en eventuele bijwerkingen van de medicatie in kaart gebracht. In de thuissituatie worden gegevens verzameld aan de hand van korte testen op een smartphone en het dragen van bewegingsmeters. Daarnaast worden bloed, ontlasting en een huidbiopt verzameld.

Partners

Het nationaal cohort wordt de komende vijf jaar opgezet door commerciële en niet-commerciële partners. Betrokken partijen zijn: het LUMC, het Amsterdam UMC, Radboudumc, Erasmus MC en de TU Delft in samenwerking met commerciële partners (F. Hoffman- La Roche Ltd., AbbVie en H. Lundbeck A/S) en niet-commerciële partners (ParkinsonNet, de Parkinson Vereniging, het Parelsnoer Instituut, stichting Centre for Human Drug Research, het PHARMO Instituut, de Hersenstichting, Stichting Alkemade-Keuls).