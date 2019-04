André Rieu stelt 700 ton steigermateriaal beschikbaar voor heropbouw Notre Dame

Na de verwoestende brand maandagavond in de Franse kathedraal Notre Dame in Parijs zijn er al veel acties opgezet om de kathedraal weer in zijn oude glorie te kunnen herbouwen. Inmiddels is er door diverse rijke en gulle gevers al in totaal 700 miljoen euro geschonken voor de restauratie.