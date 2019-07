Albert Verlinde nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen MECC

MECC Maastricht heeft een nieuwe voorzitter voor haar Raad van Commissarissen (RvC). Vrijdag 5 juli jl. hebben de leden van Raad van Commissarissen Albert Verlinde uit haar midden tot voorzitter gekozen. Albert Verlinde was al commissaris bij MECC Maastricht sinds 1 september 2018 en volgt nu Jan Lamkin op als voorzitter die in het voorjaar is afgetreden.

Rob van de Wiel, Algemeen Directeur MECC Maastricht, is trots op de benoeming van Albert Verlinde tot voorzitter: “Zijn betrokkenheid is in de afgelopen periode van grote waarde gebleken en wij zijn verheugd dat hij deze rol op zich wil nemen. MECC Maastricht is een succesvolle onderneming met een groeiende portefeuille en staat aan de vooravond van een bijzondere periode”. Ook wethouder John Aarts zegt verheugd te zijn met deze benoeming. “MECC Maastricht floreert en daar plukken stad en regio de vruchten van. Met de benoeming van Albert Verlinde krijgt MECC Maastricht een toegewijde voorzitter.”

Albert Verlinde is sinds 2015 Algemeen Directeur van Stage Entertainment Nederland. Als oprichter en eigenaar van Albert Verlinde Entertainment was hij daarvoor al 15 jaar actief als producent van musicals, toneelstukken en theaterconcerten. Albert is daarnaast al 25 jaar werkzaam als televisiemaker. Tevens is Albert ambassadeur van de BankGiroLoterij, de cultuurloterij van Nederland en is voorzitter van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Albert was lid van het bestuur van de Stichting Musical Awards en van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk. Zijn maatschappelijke betrokkenheid vormde de basis voor de oprichting van de Stichting Nationaal Theater Fonds. Deze stichting is opgezet om grootschalig theateraanbod in de regio te stimuleren. In 2010 werd Albert benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur.

De Raad van Commissarissen bestaat verder uit Prof. Dr. Marielle Heijltjes en drs. Lian Doesburg RA. Mariëlle Heijltjes is als hoogleraar Managerial Behavior verbonden aan Maastricht University School of Business and Economics (SBE). Daarnaast is zij als Associate Dean Strategic Development & Internationalization lid van het bestuur van SBE en als directeur van UMIO verantwoordelijk voor alle programma’s voor professionals van de school. Lian Doesburg is Directeur Accountancy bij ABAB Accountants en als docent bij AVANS Hogeschool betrokken bij de academie voor Financieel Management (AFM) in ’s-Hertogenbosch). De Raad van Commissarissen is momenteel op zoek naar een vierde lid en na invulling van deze vacature is de RvC weer voltallig.