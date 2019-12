Kensington, Krezip, Lil Kleine en meer naar Indian Summer Festival 2020

Indian Summer Festival maakt vandaag de eerste reeks artiesten bekend voor de aankomende editie in 2020. Onder meer Kensington, Krezip, Lil Kleine, DI-RECT, Snollebollekes en Davina Michelle reizen af naar het festival op recreatiegebied Geestmerambacht in Langedijk. De kaartverkoop start aanstaande zaterdag 21 december om 10 uur.

Kensington

Kensington is de grote afsluiter van Indian Summer Festival. In 2017 speelde de band al een verbluffende show op het festival. In de tussentijd heeft Kensington zijn reputatie als grootste rockband van Nederland alleen maar versterkt, met onder meer een uitverkochte show in de Johan Cruijff ArenA, het nieuwe album Time en wederom een uitverkochte concertreeks in de Ziggo Dome. Ook Krezip betreedt dit jaar het hoofdpodium van Indian Summer. De band maakte afgelopen jaar hun grote comeback met drie uitverkochte Ziggo Dome-shows en het nieuwe album Sweet High dat in een paar dagen tijd de status van gouden plaat behaalde.

Meest gevraagd

Met Lil Kleine boekt Indian Summer Festival een publieksfavoriet. De Amsterdamse rapper werd door het Indian Summer-publiek het meest gevraagd in een publieksenquête. Nu komt hij samen met zijn band The Entourage naar Indian Summer. De Nederlandse hiphop is sowieso goed vertegenwoordigd op het festival met optredens van Snelle, Jonna Fraser en Joost. Daarnaast valt er als vanouds ook weer veel te dansen op tropische tracks en dancehits van Nafthaly Ramona, Wildstylez en Fab x Paans.

Indian Summer Weekender

Voor iedereen die niet genoeg heeft aan één dag is er de speciale Indian Summer Weekender in het leven geroepen. De echte feestbeesten kunnen een heel weekend lang doorfeesten op de festivalcamping. Daar begint het feest op vrijdagavond al met optredens van o.a. Otto Wunderbar en The Konfetti Project en zijn er tal van feestelijke activiteiten. 's Nachts dansen de festivalbezoekers tot in de late uurtjes bij de Silent Disco op de camping.

Start kaartverkoop

De kaartverkoop voor Indian Summer start aanstaande zaterdag 21 december om 10:00 uur via www.indiansummerfestival.nl en eventim.nl. Tot en met 31 december krijg je 10 euro korting op de tickets, op 1 januari 2020 gaan tevens de groepsbundels in de verkoop.