Kensington neemt als eerste Nederlandse band een Spotify Singles op

Kort voor de release van z'n laatste album ‘Time’, stapte Kensington afgelopen oktober op uitnodiging van Spotify in het vliegtuig naar Stockholm om een sessie op te nemen in de Spotify Studios Stockholm. Samen met een Zweeds strijkkwartet gaf Kensington een nieuwe dimensie aan de huidige hitsingle ‘Uncharted’, én nam een cover op van Biffy Clyro’s ‘Mountains’. Beide nummers zijn vanaf donderdag 16 januari op Spotify te beluisteren.

Sinds 2017 nemen grote namen uit de muziekwereld met regelmaat Spotify Singles op, waarbij ze een eigen song in een nieuw jasje steken en een cover van een andere artiest opnemen als tweede track. De playlist The Complete Spotify Singles bevat inmiddels opnames van bijna 300 uiteenlopende artiesten als Taylor Swift, Alicia Keys en Vampire Weekend. Het Spotify Singles concept resulteerde tot nu toe in meer dan een miljard streams.

“Het was heel inspirerend om met andere musici samen te werken en te zien tot welke hoogte zij het nummer brachten. We zijn erg trots op het resultaat, en zijn heel blij met de nieuwe feel,” aldus Casper van Kensington.

Met hun Spotify Singles recording is Kensington de eerste band uit ons land die in de Zweedse Spotify studio een opname gedaan heeft. Tot nu toe werd de Europese studio enkel gebruikt voor opnames met Scandinavische artiesten.

Casper, Kensington: “De Spotify HQ Studio is uitgerust met fantastische apparatuur en fantastische mensen. We hadden 48 uur om iets speciaals te creëren en ik denk dat we daarin zijn geslaagd.”

Cover

‘Mountains’ is al jaren een geliefde track van één van de favoriete bands van Kensington, Biffy Clyro. Het nummer was in 2008 de doorbraakhit van de Schotse band en komt in de uitvoering van Kensington weer in een nieuw licht te staan. De sfeervolle begeleiding van het strijkkwartet in beide opnames draagt bij aan de stilistische eenheid van de Spotify Singles.

Carillon

Het nieuwe arrangement van ‘Uncharted’ was vlak voor Kerst al de inspiratie voor een uitvoering gespeeld door stadsbeiaardier Malgosia Fiebig op het carillon van de Domtoren in Utrecht, de hometown van Nederlands meest succesvolle band. Op dinsdag 14 januari, twee dagen voor de release van Kensingtons Spotify Singles, is ‘Uncharted’ opnieuw te horen bij de Dom.

Vijfde album: Time

Kensington bracht afgelopen november het nieuwe album ‘Time’ uit. Mede door een groot aantal streams stond het album een week na release op nummer 1 in de Nederlandse Album Top 100.

Live: Ziggo Dome

Kensington speelt op 5, 6 en 7 november 2020 in de Ziggo Dome. Daarmee komt het totaal aantal optredens dat de band in de Amsterdamse concertzaal organiseerde op zestien, meer dan welke andere nationale of internationale artiest ooit.