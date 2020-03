Zangeres Liesbeth List overleden

Op 78-jarige leeftijd is in haar woonplaats Soest zangeres Liesbeth List overleden. Dit heeft de familie aan de NOS gemeld.

List was vooral bekend van nummers Pastorale, Aan de andere kant van de heuvels, Kinderen een kwartje en Heb het leven lief.

Tijdens haar carrière als zangeres werd zij meerdere malen beloond met Edisons en een Gouden Harp. Zij zong eveneens vaak met andere artiesten, waaronder Ramses Shaffy en Frank Boeijen.

In een reactie laat de familie weten: ‘Voor ons was ze in de eerste plaats een bijzondere en lieve moeder, grootmoeder en schoonmoeder. We hebben mijn moeder een afscheid kunnen geven omringd door haar dierbaren.’