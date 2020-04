André Rieu's Vrijthofconcerten vinden niet plaats in 2020

André Rieu: “Op dit moment raakt Corona ons hele leven. Onze grootste zorg is de veiligheid en het welzijn van onze geliefde fans, muzikanten, team en publiek, allemaal onderdeel van de grote "André-Rieu-Familie". Tot onze grote spijt moeten wij u vandaag mededelen, dat onze traditionele openluchtconcerten op het Vrijthof in Maastricht op voorschrift van de Nederlandse regering niet mogen plaatsvinden in juli 2020. Voor velen is dit nieuws hartverscheurend - en ook voor ons is het erg moeilijk deze beslissing te moeten accepteren. Sinds 2005 zijn mijn orkest en ik er zo trots op, dat we bezoekers van over de hele wereld tijdens meer dan 100 concerten in mijn mooie woonplaats Maastricht mochten verwelkomen.



Vorig jaar nog kwamen er 150.000 fans uit 90 verschillende landen, om samen met ons onvergetelijke avonden vol muziek en plezier te beleven. Ook al kunnen we deze zomer niet bij elkaar zijn, we blijven optimistisch dat de situatie binnenkort zal verbeteren. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om al onze concerten opnieuw in te plannen, omdat we u iets fijns willen geven om naar uit te kijken. Ik weet dat we allemaal erg bezorgd zijn over de impact die Corona heeft op onze dierbaren en op ons dagelijks leven. Het Johann Strauss Orkest en ik sturen u onze allerbeste wensen. We kunnen niet wachten tot we de muziek, de gezelligheid en het plezier weer met jullie kunnen delen! „The Waltz Must Go On“ - en dat gaat ook gebeuren!”