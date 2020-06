Nieuwe data Eurovisie Songfestival bekend

De nieuwe data van het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam zijn bekend gemaakt. De twee halve finales vinden op dinsdag 18 en donderdag 20 mei plaats. De finale is op zaterdag 22 mei. De meldt de AVROTROS

Sietse Bakker, Executive Producer Event: “De muziek, de artiesten, de fans, de wedstrijd en het verbindende internationale karakter — die combinatie maakt het Eurovisie Songfestival zo bijzonder. We hebben nu een jaar de tijd om met de betrokken partijen alle scenario’s in detail uit te werken en het hoe dan ook mogelijk te gaan maken, ongeacht de omstandigheden en desnoods met aanpassingen. De ambitie is alvast onverminderd hoog!”

Jolanda Jansen, algemeen directeur van Rotterdam Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers: “We zijn blij dat we volgend jaar het Eurovisie Songfestival opnieuw mogen verwelkomen in Rotterdam. We gaan er met elkaar alles aan doen om dit evenement voor een zo groot mogelijk publiek mogelijk te maken: uiteraard doen we dit verantwoord en staat de veiligheid van artiesten, bezoekers en medewerkers altijd voorop.”

“Het decor gaat mee naar volgend jaar, want dat stond al klaar. Verder hangt veel natuurlijk af van wat tegen die tijd überhaupt kan, van de beschikbaarheid van alle betrokkenen en van wat past bij de nieuwe tijdgeest,” zegt Bakker. AVROTROS bevestigde in maart al dat Jeangu Macrooy de Nederlandse deelnemer blijft voor 2021. Het Eurovisie Songfestival-reglement bepaalt wel dat Macrooy een nieuw lied zal moeten inzenden.