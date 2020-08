Koningspaar biedt excuus aan voor overtreden corona-regels

Willem-Alexander en Maxima zijn op vakantie in Griekenland en hebben zich volgens het RTL Nieuws op de foto laten zetten met één van de eigenaren van een restaurant op het eiland Milos. Hierbij houden ze geen 1,5 meter afstand van de Griek en draagt de koning een mondkapje in zijn hand.

Kenners van het koningshuis laten aan RTL weten verbaasd te zijn over de foto. De koning weet al van jongs af aan dat bijna alles wat hij doet door iedereen gezien kan worden.

Reactie koningspaar

Via de socialemediakanalen van het koninklijk huis laat het koningspaar weten: ‘In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen’.