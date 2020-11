Fred van Leer weer uit ziekenhuis na uitgelekte seksvideo

Fred van Leer is korte tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij lag daar ter observatie, zo laat zijn management weten aan RTL Boulevard.

De presentator en stylist liet vrijdag nog weten 'even van de radar te verdwijnen' nadat een dag eerder een seksvideo van hem uitlekte.

Het management laat weten dat Fred erg moe is, maar dat het goed met hem gaat. Fred verblijft op een onbekende locatie. Fred schrijft op zijn Instagram: 'Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd'. 'Ik heb tijd nodig om het te verwerken, daarom ben ik de komende tijd offline. Ik word omringd door lieve mensen die goed voor mij zorgen.'

Het is onbekend wie achter het lekken van de video zit. De beelden zijn heftig en gaan rond op sociale media. Een groot aantal BN-ers hebben vandaag Fred een hart onder de riem gestoken.

Het is niet de eerste BN-er waarvan een seksvideo online wordt gezet. Enige tijd terug overkwam het Patricia Paay nog.