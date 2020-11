Celstraf en tbs voor man (32) na bedreigen prinses Amalia en haar vriend

Dinsdag is een 32-jarige man uit Zwolle veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden en tbs met dwangverpleging nadat hij prinses Amalia en haar vriend bedreigde op social media. 'De man stuurde via Instagram meerdere bedreigende teksten naar de prinses en een vriend van haar', zo meldt de rechtbank Overijssel dinsdagmiddag.

Privéberichten

Begin dit jaar ontvingen de twee meerdere berichten van de man. Zo dreigde hij de prinses iets aan te willen doen en haar te willen verkrachten. De man schreef ook dat hij daarvoor zelfs naar hun school zou komen. De verklaring van de man, dat hij niet wist dat dit het echte privé-account was van Amalia, vindt de rechtbank ongeloofwaardig. Hij had namelijk eerder al op het internet uitgebreid gezocht naar het privé-account van de prinses.

Berichten gelezen

Een belangrijke voorwaarde om tot een veroordeling voor bedreiging te komen is dat het veronderstelde slachtoffer kennis moet hebben genomen van de bedreiging. Uit het dossier blijkt dat dat in dit geval zo is. De prinses heeft de berichten gelezen en haar schoolvriend op de hoogte gebracht van de dreigende berichten. Daarnaast ontving deze vriend op zijn account ook dreigende berichten van de man. De rechtbank oordeelt dat de berichten overduidelijk bedreigend zijn. Hij dreigt hen te doden, te mishandelen en de prinses te verkrachten. Ook probeerde hij een toneelvoorstelling te verzorgen bij de prinses op school. Zowel bij de prinses als haar vriend kon de vrees ontstaan dat waarmee werd gedreigd ook daadwerkelijk zou worden gepleegd.

Obsessie

De rechtbank vindt dat de man een ongezonde obsessie heeft ontwikkeld voor het koningshuis. De manier waarop hij daarmee omgaat vindt de rechtbank niet alleen zorgelijk, maar ook erg kwalijk en onacceptabel. Zo is de man in 2017 door de Koninklijke Marechaussee aangehouden bij de toenmalige woning van de prinses en haar familie. Hij zei toen dat hij een afspraak had met Amalia. Ook stelde hij vragen over de beveiligingscamera’s en vroeg hij naar de fietsroute van de prinses.

Tbs met dwangverpleging

De rechtbank oordeelt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Er zijn verschillende stoornissen bij hem geconstateerd en vanwege de ernst daarvan en het hoge recidivegevaar vindt de rechtbank het nodig dat de man een behandeling krijgt. Eerdere behandelmethodes werkten niet. Alleen een – gemaximeerde – tbs behandeling met dwangverpleging is passend. De behandeling wordt voor maximaal 4 jaar opgelegd. Bij het bepalen van de gevangenisstraf heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd.