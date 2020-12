Pasgeboren 3 maanden oude dochtertje Jan Dulles plotseling overleden

'Ergste nachtmerrie'

'Vandaag is de ergste nachtmerrie uitgekomen die je je als ouder kunt voorstellen. Onze dochter Donna is vanmorgen plotseling overleden. We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig', schrijft de zanger.

Corona

Eind oktober maakte Jan Dulles zelf aan RTL-Boulevard in een video-call bekend dat hij positief werd getest op corona. Volgens de zanger werd hij vermoedelijk besmet door zijn broer die zonder dat op dat moment bekend was al besmet was met het coronavirus en die zaterdag 19 oktober bij zijn moeder op bezoek was. Jan was daar ook 2 uurtjes en iedereen hield onderling voldoende afstand en zat niet dicht bij elkaar.

Ziek

De zondag daarop werd zijn broer ziek, de maandag daarop zijn moeder en de dinsdag daarop werd Jan zelf ook behoorlijk ziek. 'Alle facetten van de ziekte zijn wel voorbij gekomen waarbij Jan doelde op vermoeidheid, zweetaanvallen en hoofdpijn. Ook raakte Jan zijn reuk en smaak kwijt. Na ruim een week, eind oktober, begon Jan weer op te knappen al had hij op dat moment gek genoeg nog steeds zijn reuk en smaak niet terug.

Donna

In de video-call eind oktober liet Dulles weten dat zijn dochtertje Donna op dat moment gelukkig niets mankeerde en zich had laten vertellen dat baby'tjes het coronavirus ook niet konden krijgen. Ook zijn zoontje James was niet ziek. Het is op dit moment niet bekend waaraan het meisje van 3 maanden oud is overleden.