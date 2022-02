Vier gewonden na schietpartij op feestje Justin Bieber

Bieber had volgens de entertainmentwebsite TMZ opgetreden in WeHo in het Pacific Design Center en had een afterparty in de buurt van The Nice Guy in LA. Op de gastenlijst stonden Drake , Leo DiCaprio , Tobey Maguire , Kendall Jenner en Khloe Kardashian.

Volgens de website stonden gasten Kodak Black, Gunna en Lil Baby rond 03.00 uur op straat toen er een ruzie uitbrak en werd geschoten. Vier mensen, waaronder de rappar Black, raakte gewond en zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Volgens de politie is er nog geen schutter aangehouden. Het onderzoek loopt door.