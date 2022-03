Will Smith geeft Chris Rock klap op Oscars na misplaatste grap

Tijdens de Oscar uitreikingen afgelopen nacht in Los Angeles heeft Will Smith aan Chris Rock een klap uitgedeeld nadat deze een misplaatste grap had gemaakt over zijn vrouw Jada Pinkett-Smith.

'Grap'

Rock maakte een grap over G.I. Jane waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een rol had. Met de 'grap' verwees Rock naar de vrouw van Will Smith die haar hoofd heeft kaalgeschoren omdat zij aan de ziekte alopecia lijdt. Deze aandoening leidt er toe dat er plotseling grote plukken haar van je hoofd vallen. Pinkett-Smith is over haar ziekte altijd heel open geweest en heeft ook aangegeven daarom haar hoofd helemaal te hebben kaalgeschoren.

Klap

Na de opmerking reageerde Will Smith al woedend vanaf zijn stoel en schreeuwde hij naar Rock 'dat hij de naam van zijn vrouw niet in zijn f***ing mond mocht nemen'. Daarna stond Smith op en liep naar Rock die op het podium stond. Die lachte op dat moment wat ongemakkelijk. Toen Smith voor Rock stond gaf hij hem met platte hand een klap in zijn gezicht en liep boos terug naar zijn stoel. Rock liet al weten dat hij geen aangifte gaat doen tegen Smith.