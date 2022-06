Davina Michelle onthult wassenbeeld in Madame Tussauds Amsterdam

Zangeres Davina Michele heeft vandaag haar eigen wassenbeeld onthuld in Madame Tussauds Amsterdam. Haar beeld is zittend afgebeeld. Bezoekers ontmoeten haar in een geheel eigen set waar ze naast Davina plaats kunnen nemen voor een piano, alsof ze samen met haar muziek aan het maken zijn. Davina zit in het muziek gedeelte van de attractie, naast Beyoncé en schuin tegenover Guus Meeuwis.

Vorig jaar oktober is Davina voor dit beeld naar de Tussauds Studio’s in Londen afgereisd waar ze geposeerd heeft voor de beeldhouwers. Ze heeft zelf meegedacht over de pose, gezichtsuitdrukking en make-up van het beeld en heeft de kleding die het beeld aan heeft gedoneerd. Deze opvallende zwarte outfit heeft ze zelf gedragen bij de internationale show in het digitale theater van Hymn in 2021.

­­­­­­­­­­Quinten Luykx, general manager; “Wij zijn ontzettend blij met de komst van Davina. Onze muziek afdeling biedt een mix van internationale en nationale muzikanten. Een Nederlandse zangeres ontbreekt hier al jaren en Davina vult met haar dynamische beeld en kleurrijke set deze leegte perfect op”.