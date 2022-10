Léonie Sazias (65) overleden

In 1980 begon Sazias haar tv-carrière als omroepster bij Veronica en maakte daarna de overstap naar de AVRO, waar zij verschillende programma’s presenteerden. Ook heeft zij programma’s gemaakt voor Omroep MAX.

De politiek had ook haar interesse en zij start in 2006 een eenmansfractie in de Hilversumse gemeenteraad. In 2014 ging zij in de landelijke politiek voor de lijst 50PLUS. Met een groot aantal voorkeursstemmen kwam zij in de Tweede Kamer.

Zij bleef tot 2021 actief in de politiek tot dat er darmkanker bij haar werd geconstateerd. In eerste instantie liet zij zich vervangen, maar stelde zich hierna niet meer herkiesbaar.