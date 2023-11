Anton Corbijn maakt staatsiefoto's vanwege 10-jarig Koningschap

Analoge zwart-witfoto

De foto’s zijn begin september gemaakt door Anton Corbijn in de Galerijzaal van Paleis Noordeinde. 'Naast de staatsiefoto’s is door Anton Corbijn ook een aanvullende analoge zwart-witfoto gemaakt van het Koninklijk Paar', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis vrijdag. Zwart-witfoto's zijn het handelskenmerk geworden van de Nederlandse fotograaf die vele beroemdheden zoals bijvoorbeeld de bandleden van rockgroep U2 op deze manier op de gevoelige plaat heeft vastgelegd.

Koninklijke onderscheidingen

'Koning Willem-Alexander draagt het Ridder-Grootkruis in de Militaire Willemsorde en de ster van het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Koningin Máxima draagt het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de ster van Ridder in de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau', aldus de RVD.

Muziekfotograaf

De carrière van Corbijn begon als muziekfotograaf. Hij zag rond 1975 een optreden van Herman Brood & His Wild Romance ergens in een café in Groningen. Hij maakte talloze foto's van de band van Herman Brood. Dat leidde uiteindelijk tot meer bekendheid van Herman Brood maar ook van Corbijn.

Zwart-wit

De kleurenfotografie had allang zijn intrede gedaan maar Corbijn bleef nog lange tijd in zwart-wit fotograferen wat uiteindelijk het handelskenmerk van hem werd. Corbijn maakte foto's voor honderden platenhoezen van de muziekalbums voor onder andere U2, Depeche Mode, Nick Cave, Metallica, The Rolling Stones, R.E.M., BLØF, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Moke, Bryan Ferry en de Bee Gees.