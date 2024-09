'Marco Borsato' weer te horen in de Jaarbeurs Utrecht

Vier vocalisten

'Op 26, 27, 28 en 30 december presenteren Nederlandse top musici en vier vocalisten onder de naam ROOD alle grote hits van Marco. Denk aan klassiekers als Dromen zijn Bedrog, Waarom nou jij, Dochters, Wereld zonder Jou en Binnen. ROOD is een nostalgische reis terug in de tijd en een ode aan de muziek waaraan miljoenen mensen onvergetelijke herinneringen koesteren. De concertreeks vindt plaats in een intieme theatersetting die speciaal voor deze concertreeks wordt opgebouwd in de Jaarbeurs', aldus de evenementenorganisator. .

Stilte

Iedereen kent de muziek. Lange tijd kenmerkt nu echter vooral stilte het repertoire dat zo lang zo veel mensen troost, plezier en een steuntje in de rug gaf. De nummers werden en worden nog altijd toegepast bij speciale gelegenheden als huwelijken en geboortes. Meezingen in de kroeg, thuis draaien bij liefdesverdriet of simpelweg genieten van de bijzondere teksten en arrangementen. Met ROOD geeft producent Hillenaar Events de liedjes weer het grote publiek dat ze verdienen.

Topsegment

Een team van creatives, gerenommeerde musici en top vocalisten bereidt zich voor op een muzikale avond die vooral een feest der herkenning wordt. Alle grote hits komen voorbij en zorgen afwisselend voor melancholie, ontroering en vuurwerk op het podium. De zangers, zangeressen en muzikanten die tekenen voor de uitvoering van ROOD behoren stuk voor stuk tot het topsegment van de Nederlandse muziekwereld. Met dit theaterconcert geven zij uiting aan de behoefte om de bekende songs weer een podium te geven. De muziek staat immers los van de vertolker ervan en is eigendom van de componist en tekstschrijver.