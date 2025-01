Verdrietig nieuws over Dieuwertje Blok

Helaas heeft Dieuwertje deze week slecht nieuws gekregen over haar gezondheid. De kanker die vorig jaar bij haar werd geconstateerd en die een neusamputatie noodzakelijk maakte, is teruggekeerd.



Dat betekent dat ze nu definitief een stap terug doet en afscheid neemt van haar werk bij de NTR, zowel van Podium als van Het Sinterklaasjournaal.



Vanaf nu wil Dieuwertje al haar energie richten op de behandeling van haar ziekte. Hoewel die niet meer te genezen is, blijft ze positief en genieten van wat er wel is. Ze zou graag willen dat mensen buiten haar kring van geliefden en naasten haar privacy respecteren.