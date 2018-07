Hennepteler moet ruim 3 miljoen euro terugbetalen

Voldoende aanwijzingen

De rechtbank is van oordeel dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de veroordeelde gedurende ongeveer acht jaren hennep heeft geteeld in de kelder onder een woning en de koelruimte en silo van het kassencomplex achter die woning. Het voordeel is berekend op basis van het onverklaarbaar hoge elektriciteitsverbruik in de genoemde periode. De rechtbank acht niet aannemelijk dat veroordeelde gedurende een groot deel van de periode bloemen of groenten heeft geteeld in het kassencomplex, noch dat sprake was van een zeer hoog huishoudelijk elektriciteitsverbruik.

Wederrechtelijk verkregen voordeel

De veroordeelde heeft een deel van het voordeel uit de hennepteelt voor een bedrag van ruim 300.000,- euro aan een medeveroordeelde gegeven, onder meer onder de noemer alimentatie. De rechtbank heeft geoordeeld dat de medeveroordeelde dit bedrag als wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten en haar de verplichting opgelegd dit bedrag terug te betalen. Daarom heeft de rechtbank dit bedrag afgetrokken van de betalingsverplichting van veroordeelde.