Vrouw tijdens uitlaten honden onwel in natuurgebied bij Son en Breugel

De hulpdiensten rukten dinsdagmiddag groots uit voor en melding van een onwel geworden vrouw in het natuurgebied nabij het Oud Meer aan het Dutmellapad in Son en Breugel.

Scouting

Mensen kwamen hulp halen bij de blokhut van de scouting aan het Dutmellapad waar op dat moment een kinderkamp gaande was. De vrouw was haar twee honden in het natuurgebeid aan het uitlaten toen zij plotseling onwel werd.

Omdat de twee grote honden los liepen mocht niemand het natuurgebied in. Ook een traumahelikopter landde in het natuurgebied. Uiteindelijk is de vrouw op eigen kracht onder begeleiding van hulpverleners naar de ambulance gelopen waar zij is onderzocht.

Honden opgevangen

De twee grote honden waren inmiddels opgevangen door de politie. Na het onderzoek in de ambulance was verdere zorg in het ziekenhuis niet meer noodzakelijk, voor de vrouw werd hulp ingeschakeld. Nadat de vrouw was overgedragen konden de hulpdiensten rechtsomkeert maken.